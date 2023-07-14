Aşırı sıcaktan bunalan İstanbulular deniz kenarlarında serinlemeye çalıştı

Afrika'dan gelen kavurucu çöl sıcakları İstanbul'da gün geçtikçe etkisini arttırmaya devam ediyor. Gölgede dahi yüksek nemle birlikte 40 dereceyi aşan sıcaklıklar insanları olumsuz etkiledi. Gece evlerinde uyuyamayan vatandaşlar gündüzde gölge yer aradılar.

Yüksek sıcaklıklardan dolayı uzmanlar öğle saatlerinde dışarıya çıkmayın desede bazı vatandaşlar deniz kenarlarını ve park bahçelerdeki gölge alanları tercih etti. Fakat 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle ne denize gidenler nede gölgeye kaçanlar kavurucu sıcaklığın etkisinden kurtulamadılar. Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı'ndaki güvercinler süs havuzlarından su içerek serinlemeye çalışırken vatandaşlar hayvanların susuz kalmaması için su kaplarına su boşaltarak sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise, denize girerek serinledi. İstanbul'un sahil şeritleri denize girenlerde dolup taştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı yaşlı insanların fenalaşıp hastanelere müracatlarda artışa neden olduğu kaydedildi. Sıcak havalarda vücudun kendi sıcaklığını normal seviyelerde tutmak için daha fazla çalıştığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Göksel Güz, "Daha fazla çalışan vücut kalbe ve birçok organa daha fazla yük bindirir. Bu da eğer kalp rahatsızlığı varsa büyük risk anlamına gelir. Sıcak havalar, ani kan basıncı düşüşüne ya da yükselmesine neden olabilir. Kalp ve damar hastaları ile ileri yaştaki bireylerde bu ani değişimler kalp krizini tetikleyebilir. Bu nedenle özellikle de kalple ilgili sorunları olanların, hipertansiyonu bulunanların çok dikkatli olması gerekmektedir." dedi.