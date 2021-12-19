Aşısız hastalar nefes almak için yalvarıyorlar

Aşılamada ikinci doz oranı en düşük iller arasında olan Bingöl'de, devlet hastanesi yoğun bakımında görev yapan sağlık çalışanları aşısız Kovid-19 hastalarının çektikleri acıyı anlattı. Bingöl Devlet Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Dr.Sabahattin Taşkıran: Yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu aşısız. Aşılılar hastalığı çok hafif geçiriyor. Aşısız olanlar ise boğuluyor hissiyle geliyorlar. Almak istedikleri halde nefes alamıyorlar. Düşünün ki bu hastaların bilinci açık, herkes gibi konuşabiliyor ama suyun altındalarmış gibi akciğerlerini kullanamıyorlar. Gözümüzün içerisine bakarak ölümü hissediyorlar. Ayrıca ağzından ciğerlere inen bir hortumla yaşayabilmek kötü. Anestezi yoğun bakım hemşiresiHatice Bingöl: Hastayı buraya kabul ettiğimizde en büyük korkuları zaten yakınlarından ayrı olmaları. Yalvararak, 'bize nefes olun' demeleri istedikleri tek şey. Biz onlara yardımcı olmak adına evet işimizi yapıyoruz tabii ama hepimiz duygusal travmalar yaşıyoruz. Aşının ne kadar önemli olduğunu gelen hastalarda görüyoruz. Aşı Kovid-19'u yenmek için en büyük silah. Bu yüzden lütfen vatandaşlarımız duyarlı olup aşılarını yaptırsınlar.