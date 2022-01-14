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Giriş Tarihi: 14.1.2022 16:31 Son Güncelleme: 14.1.2022 18:39

Asiye’ye ikinci operasyon: Kulaktaki hasar ve yüzdeki sinir operasyonu başarılı geçti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Asiye’ye ikinci operasyon: Kulaktaki hasar ve yüzdeki sinir operasyonu başarılı geçti

Gaziantep'te pitbul saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin Antalya'daki tedavisi sürüyor. Asiye'ye bugün kulağındaki hasar ve yüzündeki sinir için operasyon yapıldı. Operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi.

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku ikinci kez operasyon yapıldı.

Başhekim Yıldıray Çete tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibariyle kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" denildi.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Prof. Dr. Ömer Özkan operasyon ile Asiye'nin kulaktaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirlerindeki hasarların giderildiğini kaydetti. Operasyonun ardından Asiye Ateş normal servise alındı. Baba Hüseyin Ateş, "Asiye şu anda çok sağlıklı. Oyuncakları ile oynayarak zaman geçiriyor. Birde annesine 'Gaziantep'e denilim' diye yalvarıyor" diye konuştu.

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Asiye’ye ikinci operasyon: Kulaktaki hasar ve yüzdeki sinir operasyonu başarılı geçti
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