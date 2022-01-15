Aşk tam gaz devam ediyor

İş insanı Emir Sarıgül ile evli olduğu dönemde Burak Kaya ile yasak aşk yaşadığı konuşulan ve sonrasında tatil dönüşünde yakalan Fatoş Altınbaş aşkı son gaz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk kez yakalanan ve yasak aşkları belgelenen ikili, önceki gün bir kez daha objektiflere yakalandı. Burak Kaya'nın sahibi olduğu Kaya Palazzo Otel'de konaklayan çift, bir hayli keyifliydi. Gün boyunca kayak yapan ve sonrasında yemek yiyen ikili, otellerinin lobisinde kahve keyfi yaptı. Evli oldukları dönemde de çok yakın arkadaş olan ve ailece görüşen Burak Kaya'nın eski eşi Yasemin Çağlar ile yakın arkadaş olan Altınbaş, yuva yıkan kadın ilan edilmiş ve sosyetede de yaşak aşk skandalı diye haberler çıkmıştı.