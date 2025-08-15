’Aşk ve Gözyaşı’nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi: Meyra ve Selim’in fırtınalı aşkı Eylül’de ATV’de!

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için geri sayım başladı.

MEYRA VE SELİM'İN FIRTINALI AŞKI

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı, Meyra ve Selim'in fırtınalı aşkını anlatan dizinin yayınlanan tanıtımı, güçlü duygular ve çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi şimdiden derinden etkiledi.

İLK TANITIMI SES GETİRDİ!

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu yapıma olan heyecan gün geçtikçe artarken dizinin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyaya damga vurdu.

Bazı hikâyeler yeniden yazıldığında, ilkinden bile güzel olur. Tıpkı Meyra ve Selim'in gibi…

Eylül ayında atv ekranlarında seyirciyle buluşacak bu tutkulu yolculuk, kalplerde derin izler bırakmaya geliyor.