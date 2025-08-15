'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi
Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears’ın Türk uyarlaması olan yapım, ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi! Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı, Meyra ve Selim’in fırtınalı aşkını anlatan dizinin yayınlanan tanıtımı, güçlü duygular ve çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi şimdiden derinden etkiledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi 15.08.2025 | 21:46
04:08
Nebi Miş | Siyasette çekme ve itme faktörleri 15.08.2025 | 16:59
07:28
Yavuz Donat | Çin medyasında Türkiye 15.08.2025 | 16:56
02:51
Haşmet Babaoğlu | Yeni Ortadoğu 15.08.2025 | 16:53
04:47
Kerem Alkin | AK Parti’nin ‘devrim’ odaklı 24 yılı 15.08.2025 | 16:51
03:49
Mahmut Övür | CHP'de Çerçioğlu depremi 15.08.2025 | 16:49
07:25
Nihat Hatipoğlu | Toplumu sahih dinle tanıştırmalıyız 15.08.2025 | 16:46
00:44
73 ilde uyuşturucu operasyonlarında bin 695 şüpheli yakalandı | Video 15.08.2025 | 08:38
03:04
Orman yangınında ters aleve maruz kalan orman işçileri zor anlar yaşadı 14.08.2025 | 18:40
04:05
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! | Video 14.08.2025 | 15:52
44:12
02:46
08:19
00:12
Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi | Video 14.08.2025 | 14:26
04:15
01:24
03:50
02:11
41:17
Başkan Erdoğan: "Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak" | Video 13.08.2025 | 15:44
29:34
Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye'deki karanlık aktör İsrail" | Video 13.08.2025 | 12:23