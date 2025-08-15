Video Haber 'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi
'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi

'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi

15.08.2025 | 21:46

Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears’ın Türk uyarlaması olan yapım, ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi! Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı, Meyra ve Selim’in fırtınalı aşkını anlatan dizinin yayınlanan tanıtımı, güçlü duygular ve çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi şimdiden derinden etkiledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Aşk ve Gözyaşı’nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi 00:53
'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi 15.08.2025 | 21:46
Nebi Miş | Siyasette çekme ve itme faktörleri 04:08
Nebi Miş | Siyasette çekme ve itme faktörleri 15.08.2025 | 16:59
Yavuz Donat | Çin medyasında Türkiye 07:28
Yavuz Donat | Çin medyasında Türkiye 15.08.2025 | 16:56
Haşmet Babaoğlu | Yeni Ortadoğu 02:51
Haşmet Babaoğlu | Yeni Ortadoğu 15.08.2025 | 16:53
Kerem Alkin | AK Parti’nin ‘devrim’ odaklı 24 yılı 04:47
Kerem Alkin | AK Parti’nin ‘devrim’ odaklı 24 yılı 15.08.2025 | 16:51
Mahmut Övür | CHP’de Çerçioğlu depremi 03:49
Mahmut Övür | CHP'de Çerçioğlu depremi 15.08.2025 | 16:49
Nihat Hatipoğlu | Toplumu sahih dinle tanıştırmalıyız 07:25
Nihat Hatipoğlu | Toplumu sahih dinle tanıştırmalıyız 15.08.2025 | 16:46
73 ilde uyuşturucu operasyonlarında bin 695 şüpheli yakalandı | Video 00:44
73 ilde uyuşturucu operasyonlarında bin 695 şüpheli yakalandı | Video 15.08.2025 | 08:38
Orman yangınında ters aleve maruz kalan orman işçileri zor anlar yaşadı 03:04
Orman yangınında ters aleve maruz kalan orman işçileri zor anlar yaşadı 14.08.2025 | 18:40
Özlem Çerçioğlu AK Parti’de! | Video 04:05
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! | Video 14.08.2025 | 15:52
AK Parti 24. yaşında! Başkan Erdoğan: 24 yıl önce Türkiye’de yeni bir yol açtık | Video 44:12
AK Parti 24. yaşında! Başkan Erdoğan: "24 yıl önce Türkiye'de yeni bir yol açtık" | Video 14.08.2025 | 15:38
Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci’nin cezaevinde görüşme süreci iddiasına yönelik soruşturma | Video 02:46
Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde görüşme süreci iddiasına yönelik soruşturma | Video 14.08.2025 | 13:54
AK Parti 24. yaşını kutluyor! İşte AK Parti’nin yıl dönümüne özel hazırlanan belgesel | Video 08:19
AK Parti 24. yaşını kutluyor! İşte AK Parti'nin yıl dönümüne özel hazırlanan belgesel | Video 14.08.2025 | 14:45
Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi | Video 00:12
Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi | Video 14.08.2025 | 14:26
SON DAKİKA: Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 04:15
SON DAKİKA: Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 14.08.2025 | 11:31
Emine Erdoğan’dan AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım | Video 01:24
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım | Video 14.08.2025 | 11:09
Tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir’in soruşturma detayları ve ifadesi ortaya çıktı | Video 03:50
Tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir'in soruşturma detayları ve ifadesi ortaya çıktı | Video 14.08.2025 | 09:07
Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi katılacak? Başkan Erdoğan’ın o ifadesi gündemi hareketlendirdi! 02:11
Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi katılacak? Başkan Erdoğan’ın o ifadesi gündemi hareketlendirdi! 13.08.2025 | 20:56
Başkan Erdoğan: Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak | Video 41:17
Başkan Erdoğan: "Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak" | Video 13.08.2025 | 15:44
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye’deki karanlık aktör İsrail | Video 29:34
Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye'deki karanlık aktör İsrail" | Video 13.08.2025 | 12:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY