Aşka dair filmi konusu nedir, aşka dair filminin oyuncuları kimler? hangi kanalda yayınlanacak?

Aşka Dair filmi 26 Temmuz 20.00'de Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Filmin başrollerinde Tuğba Melis Türk, Serenay Aktaş ve Alper Saldıran öne çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Hasan Doğan oturuyor. Peki, Aşka Dair filminin konusu ne? filmin oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi? Aşka Dair filmiyle ilgili detaylar haberin devamında…

AŞKA DAİR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Aşka Dair filmi oyuncu kadrosu şu şekildedir;

Tuğba Melis Türk,

Alper Saldıran,

Serenay Aktaş,

Selahattin Taşdöğen,

Binnur Şerbetçioğlu,

Orçun Kaptan,

İlayda Aydın.

AŞKA DAİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşka Dair filminin çekimleri 2021 tarihinde yapıldı. Aşka Dair filmi romantik, komedi türündedir.

AŞKA DAİR FİLMİ KONUSU NE?

İpek, çok aşık olduğu ve ilk aşkı olan Furkan'dan aldatıldığını düşündüğü için ayrılmıştır. Furkan'dan sonra da kimseye âşık olmamış ama kendisine ilgi gösteren Cengiz ile nişanlanmıştır. Cengiz'in evde olmadığı gün en yakın arkadaşı Simge ile Cengiz'e doğum günü sürprizi hazırlayacaklarken Cengiz'i başka bir kadın ile görürler. İpek yaşadığı bu ikinci aldatılmadan sonra depresyona girer. Simge ise kafasını dağıtması için onla birlikte bir tekne turu tatili ayarlar ve beraber tekne turuna çıkarlar. Tekne turuna çıktıklarında İpek'in yıllar önceki ilk aşkı Furkan'da kız arkadaşı Esra ile aynı tekne turundadır. İpek onu görünce etkilense de sinirlenir. Tekneden ayrılmak istese de Simge onu kalmaya ikna eder ve tatillerine devam ederler. Tekne turunun sonlarına doğru Furkan ve İpek her karşılaştıklarında gergin bir ortam oluşur ve İpek dayanamayıp tekneden artık ayrılmak ister tam tekneden ayrılacakken Furkan her şeyi açıklar.