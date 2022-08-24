Asker eğlencesinde yol kapatanlar yakalandı

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında asker eğlencesi sırasında grup, araçlarına binerek cadde üzerinde konvoy yapmıştı. Bir süre ilçenin sokaklarında dolaşan grup, cadde üzerine geldiklerinde araçları durdurmuştu. Grup ardından araçlarından inerek yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başlamıştı. Dakikalarca trafiği kapatan grup daha sonra araçlarına binerek konvoya devam etmişti.



Olayın ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şahısların M.B., E.E.Y., T.B. ve A.K.Ö. olduğunu tespit etti. Şahıslara 'taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park eden araçların yanında duraklamak', 'araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek', 'yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları' maddelerinden toplamda bin 764 TL idari para cezası uygulandı.



Ayrıca araç sürücüsü M.B.'ye Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'nde 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı.