Haberler Yaşam Haberleri Asker eğlencesinde yol kapatanlar yakalandı
Giriş Tarihi: 24.8.2022 17:24 Son Güncelleme: 24.8.2022 17:29

Asker eğlencesinde yol kapatanlar yakalandı

İstanbul Kağıthane’de asker eğlencesi sırasında konvoy yapıp dakikalarca yol kapatarak oyun oynayan sürücüler Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Toplamda bin 764 lira para cezası kesilen 4 kişiden birine ise adli işlem yapıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Asker eğlencesinde yol kapatanlar yakalandı

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında asker eğlencesi sırasında grup, araçlarına binerek cadde üzerinde konvoy yapmıştı. Bir süre ilçenin sokaklarında dolaşan grup, cadde üzerine geldiklerinde araçları durdurmuştu. Grup ardından araçlarından inerek yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başlamıştı. Dakikalarca trafiği kapatan grup daha sonra araçlarına binerek konvoya devam etmişti.

Olayın ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şahısların M.B., E.E.Y., T.B. ve A.K.Ö. olduğunu tespit etti. Şahıslara 'taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park eden araçların yanında duraklamak', 'araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek', 'yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları' maddelerinden toplamda bin 764 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araç sürücüsü M.B.'ye Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'nde 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

KYK yurt başvuruları bugün başladı! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KYK başvuruları 2022-2023
YKS EK TERCİH takvimi netleşti mi, ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Emekli promosyonu hesaplama 8 Bin TL üzerinde çıktı! 2022 emekli promosyonu veren bankalar hangileri, en yüksek ne kadar?
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL?
EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin "tek formül" dedi! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
Son dakika: CHP’li belediyede skandallar bitmiyor! Yakın dostunu özel kalem partiliyi müdür...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ödül töreninde duyurdu: Hazine ve Maliye Bakanlığı süratle bu adımı atacaktır!
Son dakika: Sözleşmelilere kadro müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: Tarih belli oldu
SON DAKİKA. Araç sahipleri dikkat! 81 ilde resmen başladı! EGEDES her an karşınıza çıkabilir...
ARKADAŞINA GÖNDER
Asker eğlencesinde yol kapatanlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA