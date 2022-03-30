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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Askeri helikopter, İtalyan kadın dağcı için havalandı

Askeri helikopter, İtalyan kadın dağcı için havalandı
Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında dağda kayak yapan 12 kişilik İtalyan ekibin üzerine çığ düştü. Ekipte bulunan 4 kişi çığ altında kaldı. 3 kişi kendi imkânlarıyla kurtulurken, kar kütlesinin altında kalarak yaralanan 61 yaşındaki Paola Favero ise arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan Favero için yardım istendi. Bunun üzerine jandarma helikopteriyle birlikte AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye giderek İtalyan kayakçıyı aldı. İlk müdahalesi helikopterde yapılan kayakçı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Askeri helikopter, İtalyan kadın dağcı için havalandı
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