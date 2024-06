Aşkın ve davanın şairleri

Bugün Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının iki önemli kalemi Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıldönümü. Türk halk edebiyatının en eşsiz seslerinden birisi olan şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un vefatının ardından 12, edebiyatın zarif adamı Cahit Zarifoğlu'nun ahirete irtihalinin ise üzerinden 37 yıl geçti. Ancak her ikisi de eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Kalemini hakikate adayan ve duru Anadolu Türkçesiyle yazdığı şiirlerle gönüllerde taht kuran Abdurrahim Karakoç'un oğlu Türk İslam Karakoç, babasının vefat yıldönümünde SABAH'a yaptığı açıklamada, "Dava adamı olarak inanç ve ideallerini şiirlerine, yazılarına ve hayatına nakşeden babamız Abdurrahim Karakoç milletimizin sıkıntılarına, dertlerine, öfkelerine, hasretlerine, inceliklerine, sevdalarına, aşklarına, inançlarına velhası his dünyalarına tercüman oldu" dedi."Lambada titreyen alev üşüyor" diyerek nice yaralı yüreğe tercüman olan Abdurrahim Karakoç ve Türk şiirinin en önemli şairlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu, vefatlarının üzerinden onlarca yıl geçse de Türk milletinin gönlündeki yerlerini koruyor. Usta kalemin, her dönem halkın sorunlarına eğildiğine işaret eden Karakoç, "Halkımız şiirlerde mısralarda kendinden bir şeyler buldu. Yaşadığı gibi yazdı, yazdığı gibi yaşadı. İnandıklarında asla taviz vermeyen babamızı vefatının 12. sene-i devriyesinde öğle vakti, cuma namazı öncesinde Keçiören Bağlum Mezarlığı'nda dualarla yâd edeceğiz" dedi.Şair, yazar ve düşünür Cahit Zarifoğlu da ebediyete irtihalinin 37. yıldönümünde yâd ediliyor. Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutlay gibi önemli isimlerle yolu kesişen Zarifoğlu, kültür hayatımızın en mümtaz şahsiyetlerinden biri oldu. İstanbul'da üniversite öğrenimi gördüğü dönemde Cahit Zarifoğlu'nun kişiliği ve şiiri üzerinde, Necip Fazıl Kısakürek ile Sezai Karakoç'un büyük etkisi oldu. Abdurrahman Cem ve Cahit Zarifoğlu imzalarıyla peş peşe 13 şiir kaleme alan başarılı edebiyatçı, bu şiirleri 1967'de yayımladığı ilk kitabı "İşaret Çocukları"na aldı. Usta şair, pankreas kanseri nedeniyle 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.