ASKİ’nin su fiyatlarına tepkiler çığ gibi: ’Su’dan bahaneler üretme!

*24-60 ay arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere çocuk başı aylık 12 litre süt yardımı. Aylık 13 bin litre ve yıllık maliyeti 2 milyon TL.

*İlkokul çocuklarına 500, ortaokulda okuyan çocuklara 750 ve lisede okuyan çocuklara 1000 TL nakdi yardım. Maliyeti 20 milyon TL.

* Kayseri'de ikamet edip ailesi ile birlikte şehir içinde ve şehir dışında üniversitede okuyan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere her bir öğrenci başına başlangıcında 4.000 TL nakdi yardım yapılacak. Bu yıl ki maliyeti yaklaşık 50 milyon TL.

*2019 yılında, 10.000 adet tek kullanımlık sosyal destek kartı, 450 adet sürekli sosyal destek kartı ve 1.748.536 adet ekmek dağıtıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin odun kömür dahil mutfak ve ev eşyalarına kadar her türlü ihtiyaçları karşılandı. 2019'daki bu yardımlarımızın maliyeti 4 milyon 225 bin 633 TL'dir.

*2020 yılında ise 7 bin 500 adet iaşe dağıtımı ve 1 milyon 167 bin 417 adet ekmek dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin odun kömür dahil mutfak ve ev eşyalarına kadar her türlü ihtiyaçları karşılandı. 2020'deki bu yardımlarımızın maliyeti 2 milyon 384 bin 679 TL'dir.

*2021 yılında da, 14 bin 500 adet iaşe, 1050 ton patates, meyve sebze dağıtımı ve 1 milyon 208 bin 725 adet ekmek dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin odun kömür dahil mutfak ve ev eşyalarına kadar her türlü ihtiyaçları karşılandı. 2021'deki bu yardımlarımızın maliyeti 7 milyon 346 bin 84 TL'dir.

*2022 yılının ilk 10 ayında ise 6209 adet iaşe, 9513 adet tek kullanımlık sosyal destek kartı, 160 adet sürekli sosyal destek kartı dağıtımı ve 1 milyon 200 bin 822 adet ekmek dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin odun kömür dahil mutfak ve ev eşyalarına kadar her türlü ihtiyaçları karşılandı. 2022'nin ilk 10 ayındaki bu yardımlarımızın maliyeti 12 milyon 130 bin 67 TL'dir.

1 Ocak 2019-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yapılan ayni ve nakdi yardımlarımızın genel toplamı 26 milyon 86 bin 464 TL