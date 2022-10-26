ASKİ’nin su fiyatlarına tepkiler çığ gibi: ’Su’dan bahaneler üretme!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin su fiyatlarına tepkiler sürüyor. Büyükşehir belediyelerinin en yüksek fiyatlı olan ASKİ ücretlendirmeleriyle ilgili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tepkilerini dile getirdi.
Büyükkılıç, Ankara'da suyun metreküpünün 18.80 lira, Kayseri'de ise 9.84 olduğuna dikkat çekti. Büyükkılıç şöyle konuştu.
"Belediye başkanı sudan bahaneler üretmez. Kayseri'de hem çeşmeden sağlıklı su içilebiliyorken hem de ucuza veriliyor. Kayseri'de suyu sondajla yerin 200 metre altından çıkarıyoruz. Diğer illerde su barajlardan geliyor. Çevre vergisi ve atık su bedeli de içinde yer alıyor. Ben kendim çeşme suyunu içiyorum. Vatandaşlarımıza içilebilir su veriyoruz. KDV oranında yüzde 7 indirim yaptı. Yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürdük. Bizim Kayseri'de çaydanlıkların dibi kireç tutmaz. Halkımıza içilebilir ve sağlıklı su veriyoruz. Kirada oturan öğrencilerimizin su faturasının yüzde ellisini bütçemizden ödüyoruz. Suyu bahane ederek yardımları kesemezsiniz. Sosyal yardımlar yasal olarak belediyenin bütçesinden verilir. Sudan bahanelerle belediye yönetilmez. Belediye başkanlığı şikâyet makamı değil. Belediye başkanı çözüm üretir. Biz 3.5 senedir kredi kullanmıyoruz. Sosyal yardımlarımız hız kesmeden devam ediyor."
YAVAŞ'A SU ÖNERİLERİ
Memduh Büyükkılıç, "Personel alımında yandaş mantığı ile gereksiz yere doldurmazsanız, ihaleleri yaparken kılı kırk yarar ve şeffaf yaparsanız, yatırımlarınız yaparken bütçelerinizi düzgün yönetirseniz suyu ucuza verirsiniz. 'Suyun üzerinden kar edelim' demezseniz başarırsınız" dedi.
Memduh Büyükkılıç, belediye başkanlığının şikayet makamı olmadığını hatırlatarak, "Belediye başkanı çözüm üretir.
3,5 senedir de kredi kullanmadık" ifadelerini kullandı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Belediyenin sosyal yardımlarını şöyle anlattı:
*24-60 ay arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere çocuk başı aylık 12 litre süt yardımı. Aylık 13 bin litre ve yıllık maliyeti 2 milyon TL.
*İlkokul çocuklarına 500, ortaokulda okuyan çocuklara 750 ve lisede okuyan çocuklara 1000 TL nakdi yardım. Maliyeti 20 milyon TL.
* Kayseri'de ikamet edip ailesi ile birlikte şehir içinde ve şehir dışında üniversitede okuyan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere her bir öğrenci başına başlangıcında 4.000 TL nakdi yardım yapılacak. Bu yıl ki maliyeti yaklaşık 50 milyon TL.
*2019 yılında, 10.000 adet tek kullanımlık sosyal destek kartı, 450 adet sürekli sosyal destek kartı ve 1.748.536 adet ekmek dağıtıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin odun kömür dahil mutfak ve ev eşyalarına kadar her türlü ihtiyaçları karşılandı. 2019'daki bu yardımlarımızın maliyeti 4 milyon 225 bin 633 TL'dir.
*2020 yılında ise 7 bin 500 adet iaşe dağıtımı ve 1 milyon 167 bin 417 adet ekmek dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin odun kömür dahil mutfak ve ev eşyalarına kadar her türlü ihtiyaçları karşılandı. 2020'deki bu yardımlarımızın maliyeti 2 milyon 384 bin 679 TL'dir.
*2021 yılında da, 14 bin 500 adet iaşe, 1050 ton patates, meyve sebze dağıtımı ve 1 milyon 208 bin 725 adet ekmek dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin odun kömür dahil mutfak ve ev eşyalarına kadar her türlü ihtiyaçları karşılandı. 2021'deki bu yardımlarımızın maliyeti 7 milyon 346 bin 84 TL'dir.
*2022 yılının ilk 10 ayında ise 6209 adet iaşe, 9513 adet tek kullanımlık sosyal destek kartı, 160 adet sürekli sosyal destek kartı dağıtımı ve 1 milyon 200 bin 822 adet ekmek dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin odun kömür dahil mutfak ve ev eşyalarına kadar her türlü ihtiyaçları karşılandı. 2022'nin ilk 10 ayındaki bu yardımlarımızın maliyeti 12 milyon 130 bin 67 TL'dir.
1 Ocak 2019-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yapılan ayni ve nakdi yardımlarımızın genel toplamı 26 milyon 86 bin 464 TL
ANKARA'DA SUYA YAPILAN YÜKSEK ZAM İNDİRİLDİ
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın suya, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam yapmasının ardından ABB Meclisi tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karar almıştı.
ABB, Belediye Meclisi'nin indirim kararının ASKİ'yi iflas ettireceğini iddia etti ve dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.
TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU KULLANAN İLLER
Tekirdağ: 24.31 TL
İzmir: 20.97 TL
Mersin: 20.20 TL
Ankara: 18.80 TL
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SUYUNU KULLANAN İLLER
Mardin: 7 TL
Malatya: 7.92 TL
Kayseri: 9.84 TL
Konya: 10.69 TL
Maraş: 11.45 TL
Urfa: 11.48 TL