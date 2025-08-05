Aslı Baş davasında beraat kararı Yargıtay’da bozuldu

Yargıtay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Aslı Baş davasında verilen beraat kararını bozdu. 2003'te 'Miss Model of Turkey' birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da işadamı Ahmet Bayer'in Bodrum'daki villasının balkonundan düşerek ölmüştü. Kendisini ve iki oğlunu yargılamadan kurtarmak isteyen Bayer'in, kırmızı bültenle aranan Bodrum'daki FETÖ imamı Zeki Yağmur'a himmet verdiği ortaya çıkmış ve hakkında bu sebeple 2019'da dava açılmıştı.

Baş'ın öldürülmesiyle ilgili davada ise sanıklar Ahmet Bayer (63), oğulları Hakan Bayer (33), Volkan Bayer (31) ile Murat Umirov (42) beraat etti. Taşındığı İstinaf Mahkemesi'nde de onaylanan beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Bayer ve oğullarının yargılanmasına yeniden başlanacak. Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, dava sürecinde Muğla Adliyesi önünde 'Kızımı FETÖ öldürdü' pankart açarak haykırmıştı.