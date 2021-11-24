Aslıhan Dal’ı boğarak öldürmüştü! O cani için karar verildi!

Çorum Kadın Meclisi Sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat ise sanığa takdiri indirim sebebi uygulanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Biz baştan itibaren sanığın tasarlayarak, eşe karşı ve canavarca hisle öldürme suçundan ceza verilmesi yönünde savunma yaptık. Mahkeme kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığın pek çok sabıkası olduğu için daha önceki ertelenmiş cezalarıyla ilgili de ilgili mahkemelerine ihbar edildi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Çorum'da 3 Ocak'ta Polat Hatal'ın 155'i arayarak dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis, eve çelik kapıyı kırarak girmişti. Yerde hareketsiz halde bulunan Dal, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Evin yakınında gözaltına alınan Hatal, "kasten öldürme suçundan" müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.