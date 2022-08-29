Aslıhan Sinem’in acılı annesinin feryadı dinmiyor

İzmir'de garson olarak başladığı dönercideki ilk iş gününden sonra eve geri dönmeyen, bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) acılı annesi Remziye Çiçek, SABAH'a konuştu.

Anne Çiçek, "Sinem arkadaşı Helin vasıtasıyla Bornova'daki dönercide iş buldu. Kızım bana, 'iş görüşmesi yaptım. Garson olarak işe alındım' dedi. 26 Temmuz'da ilk iş gününde çalışmak üzere 13.30 sıralarında evden çıktı. Saat 15:00'te iş yerinde olması gerekiyordu. Bu nedenle çok fazla konuşamadık, apar topar giyinip evden hızlıca çıktı. Saat 21.00'de mesaisi bitecekti. İş çıkışına doğru 20:40 sıralarında kızımı aradım ancak cevap vermedi. Sonra tekrar aradım telefonu kapalıydı. Daha sonra arkadaşı Helin'i aradım. Helin bir haftadır hasta olduğunu ve işe gitmediğini, Sinem'den haberi olmadığını söyledi. Biz de eşimle birlikte telaş ettik. Polis merkezine gittik. Hastanede olduğunu öğrendik" dedi.

BEBEKKEN KALBİNDEN ÜFÜRÜM SESİ GELDİ

Bebekken kızının kalbinden üfürüm sesi geldiğini ve 1 yaşına kadar bu sağlık sorunu nedeniyle hastaneye sürekli gidip geldiklerini anlatan anne Remziye Çiçek, "Sinem'in kalp kapakçığı yamuk. Bu nedenle üfürüm sesinin geldiği söylendi. Doğuştan kalp kapakçığı açıktı" dedi. Sinem'in arkadaşı Helin'in polise verdiği ifadesinde kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bırakamadığını söylediğini anlatan anne Çiçek, "Ben de bunun üzerine Helin'i aradım. 'Helin sen Sinem'in arkadaşısın. Sinem'i hiç uyuşturucu içerken ya da uyuşturucu etkisindeyken gördün mü?' diye sordum. O da görmediğini söyledi. 'Nereden biliyorsun?' dedim. O da 'Berfin ile yazışmalarını gördüm. Oradan biliyorum' diye yanıt verdi. Halk diliyle şeker diye tabir edilen ecstacy hap içtiğini söyledi. Oturduğumuz muhitte uyuşturucu içen çok kişi var. Bu nedenle sürekli kızımı takip ederdim. Uyuşturucu içiyor olsaydı bunu fark ederdim" şeklinde konuştu.

HAYALİ KUAFÖR DÜKKANI AÇMAKTI

Kızının meslek lisesi kuaförlük bölümünde okuduğunu ve mezuniyetine bir senesinin kaldığını anlatan anne Çiçek, "Mezun olduktan ve belgesini aldıktan sonra Sinem'in hayali kuaför dükkanı açıp kendi işini yapmaktı. Daha önce kuaförde çalıştı. Uyuşturucu kullanıyor olsaydı nasıl çalışacaktı? Kızımı uyuşturucuya bulaşmasın diye sürekli kontrol ediyordum. Sinem de bana, 'anne sen kafayı mı yedin? Kalbimden rahatsızlığım var. Uyuşturucu içersem ölürüm' diyordu. Hatta uyuşturucu içenleri görüp, 'anne bunlar manyak mı? Kendi kendilerini öldürüyorlar' derdi" şeklinde konuştu.

DOĞUM GÜNÜNDE İPHONE 11 ALACAKTIK

Kızının ölümünde tutuklanan Burak Kaya ile Sinem'i Bornova'daki işyerinden beyaz araçla Cem A.'nın parmağı olduğunu söyleyen anne Çiçek, "Sinem'in doğum günü 17 Kasım'dı. Ona doğum gününde Iphone 11 alacaktık. Sinem'in erkek kardeşine doğum gününde elektrikli bisiklet almıştık. Sinem de cep telefonu istiyordu. İphone sözü vermiştik. Ancak kısmet olmadı" dedi.

SİNEM BİZDEN HİÇBİR ŞEYİ SAKLAMAZDI

Sinem'in kendilerinden hiçbir şeyi saklamadığını anlatan Remziye Çiçek, "Erkek arkadaşlarını da bize anlatırdı. Kendisine uygun olup olmadığını sorardı. En son 26 yaşında bir erkek arkadaşı vardı. Okuldan tanışıyorlardı. O da kuaförde çalışıyordu. Daha önce erkek arkadaşları Sinem'den birkaç yaş büyüktü. Bu kez daha olgun aklı başında biriyle arkadaşlık kurmak istedi. O çocuk da işkolikti. Kızımla çok ilgilenmediği için ayrıldı" dedi. Remziye Çiçek, "Olay günü kızımı beyaz araçla Bornova'dan alan Cem A. olaydan sonra Instagram hesabını kapattı. Cem ile Instagram'dan yazışmaları olmuş. Bir insan neden bu olayın ardından Instagram hesabını kapatır. Olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

İlk belirlemelere göre Sinem Çiçek'in aşırı dozda uyuşturucu kullanımına bağlı olarak kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Vücudunda herhangi bir delici kesici alet izine rastlanmazken, herhangi bir yara izi de olmadığı belirtildi. Sinem Çiçek'in kesin ölüm nedeninin yapılan tetkik sonuçlarının açıklanmasının ardından otopsi raporunda ortaya çıkacağı bildirildi.

OLAY

Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki dönercide iş başı yapmak için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya'yı (27) gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı. Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı Cem A'.ya ulaşıldı. Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp, Cem A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem A., adliyeye sevk edildi. Cem A., savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten Cem A.'nın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı