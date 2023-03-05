Haberler Yaşam Haberleri Asrın felaketinde Ankara Büyükşehir Belediyesi 60 milyarlık bütçesiyle sadece algı yaptı
Giriş Tarihi: 5.3.2023 13:23 Son Güncelleme: 5.3.2023 13:32

Asrın felaketinde Ankara Büyükşehir Belediyesi 60 milyarlık bütçesiyle sadece algı yaptı

60 Milyar bütçeli Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece algı hizmeti yaparken, 1 Milyar bütçeli Sincan belediyesi Adıyaman’a 200 konteynerden oluşan konteyner kent kuruyor.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Asrın felaketinde Ankara Büyükşehir Belediyesi 60 milyarlık bütçesiyle sadece algı yaptı

Sincan Belediyesi günlerdir deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman'da 200 konteynerden oluşan konteyner kent çalışmalarına başladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'da bölgede çalışmaları yakından takip ediyor. Depremzede aileleri de sık sık ziyaret eden Başkan Ercan çocukların da yüzünü güldürdü.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Adıyaman'da kurulacak konteyner kent için talimat verdi, çalışmalar hızla sürüyor. Bu kapsamda 200 adet konteyner ünitesinin kurulacağı bölgede alt yapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerlerin bölgeye nakli gerçekleşiyor, bir yandan da bölgeye ulaşan konteynerler hızla kuruluyor.

Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çalışmaları şu sözlerle anlattı: "Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adıyaman'da araçlarımız ve personelimiz bulunmakta ayrıca AFAD ile görüştük. Şuan Adıyaman'a yoğunlaştık. İl Başkanlığımızla oraya bir çadır kent kurduk. İçinde marketi var, kreşi var. Bununla da yetinmedik Sincan Belediyesi olarak yanındaki alana konteyner kent kuruyoruz. 200 adet konteyner kent olacak alt yapısını tamamladık. Günlük 7-8 konteyner bölgeye gönderiliyor. Suyu, kanalizasyonu, elektrik sistemi alt yapısı hazır. 2 odası 1 salonu mutfağı, banyosu ve tuvaleti içinde Yanında yemekhanesi de bulunuyor. Tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. El birliğiyle bu sıkıntıları aşacağız."

Başkan Ercan depremzede aileleri de ziyaret etti. Ailelerle tek tek sohbet eder

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Asrın felaketinde Ankara Büyükşehir Belediyesi 60 milyarlık bütçesiyle sadece algı yaptı
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