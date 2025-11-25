6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da hem inşa faaliyetleri hem de konut teslimleri hız kesmeden devam ediyor. Kentin farklı bölgelerinde çalışmalar sürerken, yeni evlerine kavuşan depremzedeler sevinç yaşıyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz SABAH'a yaptığı açıklamada deprem sonrası yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Yıl sonu itibarıyla 10 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Malatya'da toplam 104 bin konut inşa ediliyor. Kırsalda ise yaklaşık 15 bin konut yapıyoruz.

Böyle büyük işleri sadece büyük devletler yapabilir" diye konuştu. Akçadağ İlçesine bağlı Aydınlık Mahallesinde sıcak yuvasına kavuşan memur emeklisi Boyraz ailesi sevincini SABAH'a anlattı. Memur emeklisi Alaaddin Boyraz, "Ben memur emeklisiyim. Şu an böyle bir evi yapmam mümkün değildi. Devlet sadece ev değil, villa yaptı. Depremin ardından 'Bu kadar evi nasıl yetiştirecekler?' diye düşünüyorduk. Bugün ise kendi evimizde oturuyoruz. Rabbim devletimizi korusun, başımızdan eksik etmesin" dedi. 4 çocuk annesi ev hanımı Hadime Boyraz ise, yeni yuvalarından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Evimiz ilk depremde yıkıldı. O günleri unutmamız mümkün değil. Ama bugün sıcak bir yuvamız var. Evimizi çok beğendim... Mutfağım, odalarım, her şey çok güzel. Ailemle birlikte huzurla oturuyoruz Asrın hizmetiyle evimize kavuştuk" dedi.