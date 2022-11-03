Haberler Yaşam Haberleri Astsubay KPSS taban puanı türü: ÖSYM 2022 KPSS önlisans astsubay baraj puanı kaç, hangi puan türünden alıyor?
Giriş Tarihi: 3.11.2022 11:28

Astsubay KPSS taban puanı türü: ÖSYM 2022 KPSS önlisans astsubay baraj puanı kaç, hangi puan türünden alıyor?

KPSS önlisans astsubay taban puanı ve türü gibi birçok detay vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar bugün açıklanan önlisans sonuçlarının ardından araştırmalarına başladı. Hal böyleyken ise “2022 KPSS önlisans astsubay baraj puanı kaç, hangi puan türünden alıyor?” soruları yanıt arıyor. Taban puanlarıyla ve tercih dönemiyle ilgili henüz ÖSYM tarafından açıklama gelmedi. Peki, KPSS önlisans astsubay baraj puanı kaç, hangi puan türünden alıyor? İşte tüm detaylar.

Astsubay KPSS taban puanı türü: ÖSYM 2022 KPSS önlisans astsubay baraj puanı kaç, hangi puan türünden alıyor?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bugün sabah saatlerinde önlisans sınav sonuçlarını erişime açtı. Bu açıklamanın ardından astsubay olmak isteyen binlerce kişi KPSS puanı ile ilgili araştırmalarına başladı. Bu noktada ise "2022 KPSS önlisans astsubay baraj puanı kaç, hangi puan türünden alıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile KPSS önlisans astsubay puanı ve türü gibi tüm detaylar.

KPSS ön lisans Astsubaylık taban puanı kaç? Astsubay olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor?

KPSS ÖNLİSANS ASTSUBAY PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS önlisans puanı ile astsubaylık başvuru yapacaklar olanlar KPSS P93 puan türüne bakmaları gerekiyor. KPSS P93 puan türünden aldıkları puana göre astsubay başvuruları değerlendiriliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı lisans erkek adayları için taban KPSS 68 puan, kadın adaylar için ise taban KPSS 73 puan olarak duyuruldu. Astsubaylık için KPSS önlisans sınavından en az 60 veya 65 puan almak gerekiyor. Görselde detaylı puanlar yer alıyor.

KPSS TABAN PUANLARI - 60,65,70,75 puanla nereye atanılır, ÖSYM KPSS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kendi bölümlerinize göre geçen senelerde yapılmış alımların tercih bilgilerini kontrol edebilirsiniz. İşte geçtiğimiz alımlara göre KPSS branş, kontenjan ve puan bilgisi...

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Astsubay KPSS taban puanı türü: ÖSYM 2022 KPSS önlisans astsubay baraj puanı kaç, hangi puan türünden alıyor?
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