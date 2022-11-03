Astsubay KPSS taban puanı türü: ÖSYM 2022 KPSS önlisans astsubay baraj puanı kaç, hangi puan türünden alıyor?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bugün sabah saatlerinde önlisans sınav sonuçlarını erişime açtı. Bu açıklamanın ardından astsubay olmak isteyen binlerce kişi KPSS puanı ile ilgili araştırmalarına başladı. Bu noktada ise "2022 KPSS önlisans astsubay baraj puanı kaç, hangi puan türünden alıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile KPSS önlisans astsubay puanı ve türü gibi tüm detaylar.