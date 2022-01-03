At arabasıyla uyuşturucu satan baba-oğul tutuklandı

ADANA'DA, at arabasıyla uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 57 yaşındaki Egemen B. ile 28 yaşındaki oğlu Uğur Efe B. tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte at arabasıyla uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin Egemen B. ile oğlu Uğur Efe B.'nin, at arabasıyla sokak sokak gezerek satış yaptığını belirledi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, torbacı baba ile oğlunu Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda at arabasıyla seyir halindeyken yakaladı.
KABUL ETMEDİ
At arabasında arama yapan ekipler, sepet içinde 1 kilo 772 gram esrar ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerden Egemen B., ifadesinde "Uyuşturucu maddeden haberim yoktu. Kimin koyduğunu bilmiyordum" dedi. Adliyeye sevk edilen Egemen B. ile Uğur Efe B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.