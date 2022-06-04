ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

Bahar dönemi final sınavlarının Mayıs ayında tamamlanmasının ardından bütünleme sınavları ise 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarına katılan binlerce öğrenci bu kapsamda, "ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2022 ATA AÖF sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (01 Haziran 2022) saat 17.45'e kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.