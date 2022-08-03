Haberler Yaşam Haberleri ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF üç ders sınavı giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 13:50

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF üç ders sınavı giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF üç ders sınavı için geri sayıma geçti. ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak sorusuyla sınav tarihleri araştırması yapıyor. Peki ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman, üç ders sınavı giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF OBS giriş ekranı ve tüm detayları…

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF üç ders sınavı giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi ile birlikte AÖF üç ders sınav tarihleri belli oldu. Bunun üzerine öğrenciler ders seçimi için ATA AÖF OBS giriş ekranı hakkında araştırma yapıyor. Ders seçimini tamamlayanlarsa ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF üç ders sınavı giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? diye araştırıyor. İşte ATA AÖF sınav tarihleri 2022

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021-2022 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI, 7 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Fakültemizde, kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRŞİ YERLERİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Mezuniyet Üç Ders Sınav Giriş Belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da ulaşabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF üç ders sınavı giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA