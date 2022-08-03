Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi ile birlikte AÖF üç ders sınav tarihleri belli oldu. Bunun üzerine öğrenciler ders seçimi için ATA AÖF OBS giriş ekranı hakkında araştırma yapıyor. Ders seçimini tamamlayanlarsa ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF üç ders sınavı giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? diye araştırıyor. İşte ATA AÖF sınav tarihleri 2022
2021-2022 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI, 7 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Fakültemizde, kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır.
Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Mezuniyet Üç Ders Sınav Giriş Belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da ulaşabilirsiniz.