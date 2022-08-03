ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF üç ders sınavı giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021-2022 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI, 7 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Fakültemizde, kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRŞİ YERLERİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Mezuniyet Üç Ders Sınav Giriş Belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da ulaşabilirsiniz.