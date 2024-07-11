Ata Emre için adalet vakti

Balıkesir'de sipariş götürdüğü adresin önünde hunharca bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayetinde ikinci duruşma bugün saat 14.30'da başlayacak. Akman'ı 25 yerinden bıçaklayan ve 6 farklı suçtan kaydı bulunan 17 yaşındaki Erdoğan Özdemir ile cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen baba Orhan Özdemir 2'nci kez hâkim karşısına çıkacak. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Haziran günü görülen ilk davadan karar çıkmamıştı. Akman ailesinin avukatları, katil zanlısı Erdoğan Özdemir'in yaşının 17'den büyük olduğunu ileri sürmüş ve mahkemeden kemik yaşı tespiti talep etmişti. Mahkeme Akman ailesi avukatlarının talebini yerinde bulmamış ve duruşmayı ertelemişti. Bugün görülecek olan duruşmanın ise karar duruşması olması bekleniyor. Kararın çıkmasını beklediklerini ifade eden Avukat Özden Başak, "Biz katilin 18 yaşından büyük olduğu iddiasındayız hâlâ. Onunla ilgili savcılık safhasında talepte bulunmuştuk" dedi.