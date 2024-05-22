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Giriş Tarihi: 23.5.2024

Ata’nın katiline jet iddianame

Üniversiteli kurye 20 yaşındaki Ata Emre Akman’ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan iddianame hazırlandı

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Ata’nın katiline jet iddianame
Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş götürdüğü evin önünde sebepsiz yere bıçaklanarak katledilmişti. Kamuoyunda büyük üzüntüye neden cinayetle ilgili savcılık iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu.



Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Ata Emre Akman'ın, 11 Mayıs'ta sipariş teslim ettiği adreste öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, sanık E.Ö.'ye 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle iddianamede, E.Ö. için "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" maddesinin uygulanması talep edildi.
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Ata’nın katiline jet iddianame
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