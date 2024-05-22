Ata’nın katiline jet iddianame

Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş götürdüğü evin önünde sebepsiz yere bıçaklanarak katledilmişti. Kamuoyunda büyük üzüntüye neden cinayetle ilgili savcılık iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu.Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Ata Emre Akman'ın, 11 Mayıs'ta sipariş teslim ettiği adreste öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, sanık E.Ö.'ye 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle iddianamede, E.Ö. için "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" maddesinin uygulanması talep edildi.