Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir’de ilginç görüntü: Aracını yaya yoluna park etti ve...
Giriş Tarihi: 29.5.2022 11:14

Ataşehir’de ilginç görüntü: Aracını yaya yoluna park etti ve...

İHA
Ataşehir’de ilginç görüntü: Aracını yaya yoluna park etti ve...

Ataşehir’de bir sürücü yaya yoluna park ettiği otomobiliyle yolun bir kısmını kapattı. Yaya yolunu işgal eden sürücü, başka bir sürücüye yol vermeyince tartışma çıktı. Annesini acile götürdüğünü belirten kişi yolun açılması için yaya yoluna park eden sürücüyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan yaya yoluna otomobilini park eden ve araç içerisinde oturan sürücü, yol üzerinde ilerleyen araçların geçişine izin vermedi.

O sırada annesini hastaneye acile götürdüğünü belirten bir sürücü yolun açılmaması üzerine yaya yoluna park eden sürücü ile tartışmaya başladı. Araç içerisinden birbirleriyle tartışan sürücüler bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Tartışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Enflasyon farkı için geri sayım: Merkez Bankası TÜFE enflasyon beklentisi netleşti: Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
SİGARA ZAMMI son durum: ÖTV sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka güncel sigara fiyatı listesi
SON DAKİKA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL? 2022 Temmuz SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı hesap tablosu
Asgari ücret ek zam son dakika gelişmesi: 2022 Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? Temmuz zammı netleşiyor!
İBB tepkilere rağmen iptal etmemişti… CHP-HDP el ele, Aynur Doğan konserinde!
SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'i karıştıracak transfer hamlesi! Son şampiyon Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gidiyor...
Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorine ya da benzine zam mı geldi? 28 Mayıs bugün BENZİN FİYATI ve LPG, MAZOT FİYATLARI GÜNCEL
Van gezisinde "Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz" diyen HDP’liye Mansur Yavaş’tan destek: İnşallah
Son Dakika Haberi: Motorin benzin fiyatı yeni zam ile güncel litre fiyatı: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul ve 2 büyükşehirdeki akaryakıt pompa fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir’de ilginç görüntü: Aracını yaya yoluna park etti ve...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA