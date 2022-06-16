Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de Sibel Koçan öldürülmüştü: Mağdurlar açıklama yaptı
Giriş Tarihi: 16.6.2022 14:17

Ataşehir'de Sibel Koçan öldürülmüştü: Mağdurlar açıklama yaptı

AA
Ataşehir’de Sibel Koçan öldürülmüştü: Mağdurlar açıklama yaptı

İstanbul Ataşehir'de, para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın öldüğü, bir çalışanın da gasp sonucu yaralandığı holdinge yatırdıkları paralarını alamadıklarını gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan bazı mağdurlar, adliye önünde açıklama yaptı.

Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Aydın Mert, holdingin kurucu ortaklarından Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Süleyman Aydın'ın ise intiharının ardından 13 bin 105 kişinin mağdur olduğunu söyledi. Mert, mağduriyetlerin giderilmesi için uğraştıklarını ifade ederek, "Bugüne kadar gerek adli makamlarda gerekse bulunduğumuz her platformda hakkımızı aramaya çalışmamıza rağmen şu ana kadar hiçbir sonuç alınamamıştır." dedi. Suç duyurularına ilişkin soruşturmanın halen sürdüğünü ifade eden Mert, sürecin hızlandırılmasını istediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir'de 15 Haziran'da, şirket yöneticisi Sibel Koçan, holding önünde silahla öldürülerek içinde 3,3 milyon liranın bulunduğu çanta gasbedilmiş, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Söz konusu holdinge yatırdıkları paraları alamayarak mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişi ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, holdingin saadet zinciri sistemiyle çalışan bir şirket olduğu iddiasının, şüpheliler tarafından suçtan kurtulmak maksadıyla ortaya atıldığı öne sürülerek, söz konusu cinayet ve intihar olaylarının, şüphelilerin kendilerine maddi menfaat elde etme planının bir parçası olup olmadığının araştırılması talep edilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KİM KAZANDI? Dün akşam Survivor All Star araba ödülü kazananı belli oldu!
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT düzenlemesi için dikkat çeken açıklama: Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak!
Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI ile çalışanların yüzü gülecek! 2022 temmuz Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET GÜNCEL DURUM: Bakan Vedat Bilgin'den temmuz zammı için yeşil ışık! 2022 asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülü Lexus NX 350h 2022 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı son durum: Emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak? hesaplandı SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek maaşlar belli oldu!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni açıklama geldi: Bakanlık kamuoyuna paylaşacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir'de Sibel Koçan öldürülmüştü: Mağdurlar açıklama yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA