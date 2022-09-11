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Giriş Tarihi: 11.9.2022 11:39

Ataşehir'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Ataşehir'de motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü kuryeyi darbetti. Çevredekilerin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen iki sürücü, uzun süre kavga etti. Kavga, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Ataşehir’de yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Ataşehir'de dün gece saatlerinde motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen sürücü ve arkadaşları kuryeye saldırdı. Trafikteki diğer sürücüler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak otomobil sürücüsü ve arkadaşları bir türlü sakinleştirilemeyince motosikletli kurye uzun süre darbedildi. Bazı kuryeler kavgayı ayırmak için gelince, otomobil sürücüsü ve beraberindekiler araçlarına binmeye ikna edildi.

KAVGA KAMERADA
Yaşanan kavga bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışması sonrası çıkan kavgada, kuryenin uzun süre darpbedildiği görülüyor. Çevredekiler ve bazı kuryeler gelince kavganın sona eriyor. Otomobil sürücüsü ve arkadaşları araçlarına binerek olay yerinden ayrılıyor.

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Ataşehir'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü
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