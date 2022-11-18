Atatürk anıtına balyozla saldıran kişi tutuklandı

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Otomobilini park eden bir şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı.
OTOMOBİL İLE KAÇTI
Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline binip olay yerinden kaçtı. Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin Ahmet Çakır olduğunu belirledi. Polis, Çakır'ı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu belirten Çakır, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.