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Giriş Tarihi: 28.12.2024 19:40 Son Güncelleme: 28.12.2024 20:06

Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

İstanbul Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Arızanın saatler sonra giderilmesi ile normale döndüğü açıklandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Bu arada, teknik arıza nedeniyle seferlerin durduğu metrodan inen yolcular raylarda yürüyerek diğer duraklara gidebildiler.


Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda bir süre Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirilen seferlerin, teknik arızanın giderilmesi sonrası normale döndüğü duyuruldu.

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Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
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