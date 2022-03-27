Atatürk’ün bastonu kayıtlarda çıkmadı: Müzayede sahibine takipsizlik verildi

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre, müzayedelerde satışa konu olan askeri tarihimize ait kültür varlıkları ile silah ve askeri malzeme koleksiyonları, Genelkurmay Başkanlığına haber verilmesi gerekiyor. Bu kültür varlıklarından hazineye intikal eden ve askeri müzelerin koleksiyonlarına girmesi gerekli görülenler ise Milli Savunma Bakanlığına devrediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilen ve açık artırmada satışa çıkarılan minyatürlü baston da bu kanun uyarınca soruşturma konusu oldu. Ancak incelenen kayıtlar sonrasında bastonun Atatürk'e ait olmadığı anlaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken müzayedeyi düzenleyecek şirket, bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri internet sitesindeki duyurudan kaldırdı. Gelirinin Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanması planlanan bastonunun Atatürk'e 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından hediye edildiği iddia edilmişti.

ATATÜRK'E HEDİYE EDİLEN BASTON İDDİASI

İstanbul'da Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu belirttiği minyatürlü bastonu 15 Ağustos Pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu. Şirketin kurucusu Hüseyin Kocabaş, "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış" diyerek bastonu tanıttı.

BAKANLIK KAYITLARINDA ÇIKMADI

Müzayede şirketinin tanıtımı üzerine Harbiye Askeri Müzesi, Anıtkabir Komutanlığı'na kayıtları sordu. Yapılan inceleme sonucu bastonla ilgili kayıt bulunamadı. Bunun üzerine durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirildi. Müzayede şirketine uyarıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme baston hakkında inceleme başlatırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıda olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAVCILIKTAN MÜZEYEDE SAHİBİNE TAKİPSİZLİK

Savcılık geçtiğimiz günlerde Atatürk'e hediye edildiği iddia edilen baston hakkında kararını verdi. Kültür Bakanlığı söz konusu bastonun envanterlerinde kayıtlı olmadığını bu nedenle bastonun 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak kabul edilmediği anlaşıldığından müzayede sahibi Hüseyin Kocabaş hakkında kovuşturmaya dair yer olmadığına karar verildi. Dosya kapandı.