Ata’yı katleden caninin babası da tutuklandı

Balıkesir'de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) babası Orhan Özdemir (38), bugün polis tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı. Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Özdemir, cezaevine gönderildi.Akman'ın sipariş götürdüğü apartmanda yaşadığı ortaya çıkan ve bugün tutuklanan Orhan Özdemir'in önceden dini nikahla birlikte yaşadığı Sultan Durmaz (38), ilk kez konuştu. E.Ö.'nün 18 yaşında olduğunu ve babasının nüfusa geç yazdırdığını söyleyen Durmaz, "E.Ö., Orhan'ın ilk eşinden çocuğu. Orhan evimi kurşunladıktan sonra cezaevine girdi. Orhan beni tehdit etmeye devam ediyordu, en sonunda bir garibanın canı yandı" dedi. Özdemir ailesinin 12 yıldır kendisini ve çevresini sürekli rahatsız ettiğini anlatan Durmaz, "4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan 1 oğlum var. Orhan Özdemir'i ben terk ettim. Orhan'ın yaptığı ahlaksızlığa göz yummadım, boyun eğmedim. Orhan'ın tek istediği, çevremdeki insanlara rahatsızlık, huzursuzluk ve korku vermekti. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum. Bu kişi, 2016 yılında evimi kurşunladı. Daha sonra annemin, babamın evini kurşunladı. Çevremdeki insanlara saldırdı. Şikâyetçi oldum ama her seferinde kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi. Annem ve babam bu olaylar yüzünden memlekete döndü ama ben evlatlarımın yüzünden hayat mücadeleme devam ettim. Bir anne olarak gerçekten çok üzüldüm. Ölen biz de olabilirdik. Bu yaşananlarda suçum, günahım yok ama özür dilemem gerekiyorsa özür de dilerim" diye konuştu.Akman'ı öldüren E.Ö.'nün "Babamın imam nikâhlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. Akman'ın, E.Ö.'nün bahsettiği Dönmez'e değil, başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı.İstanbul Kadıköy'de toplanan motokuryeler, Balıkesir'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman'ın, çok sayıda suçtan sabıkalı 17 yaşındaki E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti. Mustafa BAKIRHAN/SABAH