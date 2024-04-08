Ateş ile talaşı yan yana getirdiler

İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübünün tadilatında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerin ifadelerinden yeni detaylara ulaşıldı. İddiaya göre, ilk olarak mekânın çalışanları ses yalıtım malzemelerini sökmüş, ardından da metal işlerini yapacak 12 kişilik ekip 17 gün boyunca çalışmış. Çalışmaların yetişmeyeceğinin anlaşılmasının üzerine mobilya firması çalışanları da işe koyuldu. Mobilyacılar ve metal işi yapanlar 5 gün birlikte çalıştılar. Olaydan birkaç gün öncesinde ise orta sahne çalışanları da gelip tasarım çalışmalarına başladı. Tadilat esnasında çıkan talaş tozları, ses yalıtımından sökülen malzemeler ve ahşap parçaların yeteri kadar temizlenmemesi ve kaynak yapılırken etrafa saçılan kıvılcımlar yangına neden oldu.Metal işlerini yapan firmanın sahibi Kahraman Erdem ifadesinde; "Bir yandan malzeme tedarikine başladık ve ramazanın 2. günü çalışmaya başladık. Mekânın çalışanları bir yandan ses izolasyon malzemelerini söküyorlardı. Önce biz çalışmaya başladık, yaklaşık 17 gün çalıştık. Sonra işin yetişmeyeceği düşüncesi oluştu ve mobilyacılar da işe başladı. Onlarla birlikte yaklaşık 5 gün birlikte çalıştık. İşyerinde yaptığımız iş yönünden alt katta işimiz bitti. Orada genellikle her gün 12-13 kişi çalışıyorduk. Ancak o gün işyeri çalışanlarının da olay yerinde olduğunu, sahneciler ve ahşapçıların sayısının çok fazla olduğunu gördüm. Bu yüzden de ölü sayısının fazla olduğunu düşünüyorum" dedi.