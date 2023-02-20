Ateşlenen çocuk için AFAD ekipleri seferber oldu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle bölgede 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor.
Küre'nin Çaybükü köyü Taşçanak Mahallesinde ikamet eden 8 yaşındaki Ercan Demirbaş ateşlendi. Ateşi düşmeyince ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kar üstü paletli aracı ile uzun uğraşlar sonucunda Küre'nin Çaybükü köyüne ulaştı.