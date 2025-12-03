İspanya La Liga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Dün Barcelona Atletico Madrid maçı nefesleri keserken, bugün ise gözler Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Barcelona dün kazanarak Real Madrid ile arasındaki puan farkını dörde çıkardı. Madrid ekibi bu akşam kazanarak tekrardan puan farkını 1'e düşürmek istiyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Arda Güler ilk 11'de mi?
ATHLETIC BILBAO REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao Real Madrid maçı 3 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport kanallarından yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Real Madrid, Girona deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken Xabi Alonso, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'i devre arasında oyundan aldı. 20 yaşındaki yıldızın Kylian Mbappe ile uyumu dikkat çekerken işler bir anda terse döndü. Arda Güler'in Athletic Bilbao Real Madrid maçında ilk 11'de başlaması beklenmiyor.