İspanya La Liga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Dün Barcelona Atletico Madrid maçı nefesleri keserken, bugün ise gözler Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Barcelona dün kazanarak Real Madrid ile arasındaki puan farkını dörde çıkardı. Madrid ekibi bu akşam kazanarak tekrardan puan farkını 1'e düşürmek istiyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Arda Güler ilk 11'de mi?