Haberler Yaşam Haberleri Athletic Bilbao – Real Madrid maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? La Liga 15. Hafta
Giriş Tarihi: 3.12.2025 21:19

Athletic Bilbao – Real Madrid maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? La Liga 15. Hafta

İspanya La Liga'nın 15. haftasında liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, zorlu Athletic Bilbao deplasmanına konuk oluyor. Real Madrid'in bu kritik maçtaki performansı merak edilirken, Türk futbolseverlerin gözü Arda Güler'de. Genç yıldızın, bu zorlu karşılaşmada ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu. Athletic Bilbao – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev maçın yayın bilgileri:

Athletic Bilbao – Real Madrid maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? La Liga 15. Hafta

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da son olarak Girona ile 1-1 berabere kalarak liderliği Barcelona'ya kaptırmıştı. 33 puanla ikinci sıraya düşen Başkent ekibi, zirveye tekrar yerleşmek için Bask bölgesinin güçlü takımı Athletic Bilbao'yu deplasmanda yenmek zorunda. Ev sahibi Bilbao ise 14 maçta topladığı 20 puanla 8. sırada yer alıyor ve Real Madrid'e karşı sürpriz arıyor. Tüm gözler bu dev kapışmaya çevrilmişken, Türk taraftarların heyecanla beklediği isim ise Milli futbolcumuz Arda Güler.

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 15. haftasında oynanacak olan Athletic Bilbao – Real Madrid mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek:

Tarih: 3 Aralık 2025 Çarşamba (Bu Akşam)

Saat (TSİ): 21.00

Stadyum: San Mamés Stadyumu (Bilbao)

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in bu önemli maçta forma giyip giymeyeceği, özellikle ilk 11 tercihi olup olmayacağı büyük bir merak konusu.

Son maç olan Girona deplasmanında Xabi Alonso tarafından devre arasında oyundan alınan ve o maçta Kylian Mbappe ile uyumu dikkat çeken ancak beklendiği tempoda gitmeyen karşılaşmanın ardından Arda Güler'in, Athletic Bilbao maçında ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Athletic Bilbao – Real Madrid maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? La Liga 15. Hafta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz