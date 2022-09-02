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Giriş Tarihi: 2.9.2022 15:34 Son Güncelleme: 2.9.2022 15:55

Atık şişe problemine GDS’li çözüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yeşil Kalkınma projesi kapsamında başlatmış olduğu atıkların geri dönüştürülmesi ve toplanmasına yönelik çalışma ile doğanın korunması ve milli kaynakların kaybının önlenmesi için geliştirilen geri dönüşüm toplama cihazları GDS’ler (Geri Dönüşüm Sistemi Makineleri) TEKNOFEST Karadeniz’de boy gösteriyor.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Atık şişe problemine GDS’li çözüm

Yurt dışından plastik ham madde ithalatını azaltmak ve doğayı temiz tutmayı amaçlayan GDS, yerli ve milli sensörlerle tasarlandı. Türkiye'nin ve dünyanın kullanımına sunulan GDS, yıllık 20 milyar adet şişenin Türkiye ekonomisine geri kazandırılarak 2 milyar TL'lik kazanım hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan ve yetkilendirilen Çevre Ajansı, almış olduğu yetki ile yerli geri dönüşüm ve toplama otomatlarını Türkiye'nin çeşitli yerlerine konumlandırmaya başladı. Bu kapsamda ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de Çevre Ajansı'nın Türkiye'de depozito iade toplama yönetmeliğine uygun şekilde yerli üretimi yapılan makineler tanıtıma çıkartıldı. Plastik, cam ve alüminyum içecek kutularını geri alarak karşılığında depozito ücretini iade eden makineler tüm Türkiye'ye kurulmaya başlanacak. Makinelerin kurulması ile Türkiye, dünyada depozito geri dönüşüm sistemini devreye almış 8. ülke olacak.

Çevre ile barışık gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için tasarlanan makineler dakikada 55 şişe alabiliyor ve şişe karşılığında depozito ücreti vererek çöpe atılan şişelerin ekonomiye geri kazandırılması sağlanıyor. Artık herkes evdeki atık şişeleri çöpe atmak yerine, market alışverişi yapmak için gittiği marketlerde bulunacak bu makinelere atarak karşılığında alacağı para ile alışveriş yapabilecek. Makineye atılan şişeler karşılığında alınan fişler ile istenilen ürünler marketten alınabilecek. GDS makineleri, Türkiye Çevre Ajansı'nın başlatmış olduğu geri dönüşüm depozito sistemi çerçevesinde TEKNOFEST Karadeniz'de halk ile buluşturularak tanıtımı yapıldı.

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Atık şişe problemine GDS’li çözüm
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