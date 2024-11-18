Atıl tünel, mantar üretim merkezi oldu

Artvin'de 2012 yılında hizmete giren Deriner Barajı'nın inşaatı sırasında Artvin- Yusufeli karayolunun güzergâhı değiştirilerek kullanımdan kaldırılan Oruçlu Tüneli atıl durumda kaldı. Tünel 2021 yılında uygun altyapı yapılarak mantar üretimi için bir merkez haline getirildi. Tünelin 150 metrelik bölümü, kompost üretimi, kurutma, soğutma ve paketleme gibi işlemler için kullanılırken, diğer 150 metrelik kısmında özel odalar yapılarak istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriliyor. Proje, yerel kalkınmaya ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağlıyor. Tesisi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, tünelde yılda yaklaşık 45 ton istiridye mantarı üretildiğini belirtti. Vali Ergün, "Bu tesis, yıllık yaklaşık 7.5-8 milyon liralık bir ekonomik değer sağlıyor" dedi.