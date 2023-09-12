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Giriş Tarihi: 12.9.2023 18:20 Son Güncelleme: 12.9.2023 18:41

Atina’da esrarengiz cinayetler: 6 Türk öldürüldü

Komşu ülke Yunanistan’ın Başkenti Atina’da silahla öldürülen 6 Türk vatandaşının kimliği belli oldu. Öldürülen kişilerin Türk Polisince de tanınan isimler olduğu iddia edilirken ailelerinin Yunanistan İstanbul Konsolosluğundan bilgi almaya çalışan 6 kişi arasında suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu belirtildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Atina’da esrarengiz cinayetler: 6 Türk öldürüldü

Atina'nın Artemida banliyösünde dün yaşanan silahlı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan bilgilere göre 5'i otomobilde, biri ise araç dışında öldürülen kişilerin önce Arnavut olduğunu açıkladı. Daha sonra ise Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce yaylım ateşine tutularak öldürülen kişiler arasında Doruk B. isimli türk vatandaşının da olduğu öne sürüldü. Yunan Polisi olay yerinde 25 adet boş kovan buldu. Katledilen isimler gizli tutulurken, Türk Polisi tarafından tanınan isimler olduğu öğrenildi. Katledilen kişiler arasındaki Doruk B. ve diğer isimlerin Barış Boyun'un yakın adamları olduğu öğrenildi.

ORMANDA İZİNİ KAYBETTİRMİŞTİ

O isimlerden Doruk B.'nin geçtiğimiz aylarda Oğuzhan H. ile polis takibinden kaçtığı, Çekmeköy'de ormana kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi. Oğuzhan H. bir TIR kasasında kaçak olarak Gürcistan'a giderken İstanbul Organize Polisi tarafından yakalanmış, Doruk B.'nin ise Yunanistan'a kaçtığı öne sürülmüştü. İtalya'da bulunan ve özellikle İstanbul'da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle tanınan Barış Boyun grubuna yönelik daha önce de yurt dışında saldır düzenlenmişti. O saldırılarda Abazya'da Emircan Yılmaz, Gürcistan'da Edip Yalçın, Fransa'da Halil Ay vurulmuştu. Ay'ı katleden Gülbey Dilsiz de öldürülmüştü.

BARIŞ BOYUN İTALYA'DA SERBEST KALDI

İstanbul Polisi, Barış Boyun suç örgütüne yönelik defalarca operasyon düzenlemişti. Kırmızı Bülten ile aranan Barış Boyun İtalya'da yakalanmış, tutuklanmış daha sonra ise serbest bırakılmıştı.

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Atina’da esrarengiz cinayetler: 6 Türk öldürüldü
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