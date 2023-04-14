’Atlamış olamaz o güçlü bır kızdı’

İstanbul'da CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımı ile karşılaşan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımının 15 numaralı oyuncusu Julia Ituma, kaybedilen maçın ardından kaldığı otelin 6'ncı kattaki odasından düşerek hayatını kaybetti. Vefatından bir süre önce otel koridorunda telefonla görüştüğü ve düşünceli hareketleri güvenlik kamerasına yansıyan Ituma'nın ölümüne ilişkin soruşturma da çok yönlü sürdürülüyor.Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince yapılan incelemelerde oyuncunun odasında herhangi bir alkol ya da uyuşturucu maddeye rastlanmazken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak. Genç oyuncunun annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke de THY'nin Milano uçağıyla önceki gün saat 19.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Anne Elizabeth ülkesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Henüz ağlayamadım. O kadar güçlüydü ki pencereden atlamış olamaz. Oda arkadaşı hiçbir şey duymamış. Arkadaşları hâlâ C klasmandayken o Seri A'ya çıktı. Her alanda çok güçlü bir kızdı" dedi. Ayrıca acılı anne, kızıyla maçtan sonra yaptığı son konuşmasını da aktardı. Udeokereke, kızının kendisine, "Anne kaybettik. İki sayı yaptım ama takım berbattı" dediğini söyledi. Ituma'nın cenazesi otopsinin ardından bugün uluslararası cenaze hizmetlerinin nakil aracıyla konsolosluk görevlilerine teslim edildi. Cenaze ülkesine götürüldü.