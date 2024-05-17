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Giriş Tarihi: 17.5.2024 10:24

ATM başında bekleyip turist dolandıran 3 kişi yakalandı

İstanbul Beyoğlu ve Fatih gibi turistlerin yoğun olduğu bölgelerdeki ATM önlerinde bekleyip gelen kişilere de yardımcı olma bahanesiyle yaklaşarak kartınızı bankamatik yuttu deyip çalan ve o kartla harcama yapan 3 dolandırıcı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekiplerince yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
ATM başında bekleyip turist dolandıran 3 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM'lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin kartlarının alınarak harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin, mağdurların yanına yardım bahanesiyle gelerek el çabukluğuyla banka kartlarını aldıklarını, kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, sonrasında da pos cihazı üzerinden karttan harcama yaptıklarını belirledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla olaya karışan 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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ATM başında bekleyip turist dolandıran 3 kişi yakalandı
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