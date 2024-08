ATM Para Çekme Limiti - Garanti, Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası ATM’den Para Çekme Limiti Günlük Ne Kadar?

Günlük nakit ihtiyacı karşısında ATM'ler son derece pratik işlem imkanı sunar. Ancak ATM para çekme limitinin ihtiyaca yanıt vermesi bankadan bankaya değişen bir konudur. Böyle durumlarda bankaların çekim günlük limitlerini bilmek önemlidir. Garanti, Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası ATM'den para çekme limiti günlük ne kadar sorusunun yanıtı çekim yapacak kişileri en çok ilgilendiren konular içerisindedir.

ATM Para Çekme Limiti 2024

ATM gün içerisinde nakit ihtiyacı halinde kişilerin banka şubelerine gitmeden hesaplarından para çekebilecekleri makinelerdir. Kartınız ve şifreniz ile yapılabilecek kısa bir işlem sonrasında belli miktarda nakit para çekmek mümkün olur. Her bankanın ise günlük bir para çekim limiti bulunur. Bu limitler her bankada farklı olabilmektedir. Kullanılan kartın para çekim limitlerini bilmek acil durumlardaki nakit ihtiyacı için önem taşır. Para çekme limitlerinin ne kadar olduğunu her bankanın internet sitesinden öğrenmek mümkün olur. Aynı zamanda şubeden ya da müşteri hizmetlerinden de bilgi alınabilir.

Garanti, Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası ATM'den Para Çekme Limiti Günlük Ne Kadar?

Her bankanın farklı günlük ATM para çekme limiti vardır. Bu bankalar arasında en çok ATM işlemi yapılan bankalar şu şekildedir:

Garanti Bankası: 10000 TL nakit, 10000 TL QR ile toplam 20000 TL çekilebilir.

Yapı Kredi Bankası: 10000 TL nakit, 5000 TL QR kod ile toplamda 15000 TL çekilebilir.

Halkbank: 7500 TL nakit, 7500 TL QR kod ile toplamda 15000 TL çekilebilir.

Ziraat Bankası: 7500 TL nakit, 7500 TL QR kod ile toplamda 15000 TL çekilebilir.

Limitler yıldan yıla değişebilir. Diğer bankalarda bu limitler yine farklı olabilir. Genel olarak toplamda günlük çekim limitleri 15000-20000 civarındadır.