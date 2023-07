Attack on Titan Karakterleri - Attack on Titan Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Attack on Titan karakterleri anime dizilerindeki devler ile savaşma konusunu üstlenmektedir. Böylece aot karakterler denince aklımıza gelecek ilk şey devler, savaşmak gibi kavramlar olmalıdır. Her attack on titan karakterler için birbirinden farklı hikayeleri ve özellikleri vardır diyebiliriz. Attack on Titan ana karakterleri ve isimleri bu dizinin tüm içeriğini anlamamızı sağlayacaktır. Bununla birlikte Attack on Titan kadın karakterler de bu dizi de yer alması gereken bir bölümdür.

Attack on Titan Karakterleri

Attack on Titan bir anime dizisidir. Konusu diğer anime dizilerine göre farklıdır. Devler ile savaşan birkaç karakterin olduğunu hayal edin. Bu karakterlerin devler ile savaşmasının bir nedeni vardır. Dizinin ana karakterinin annesinin bir dev tarafından öldürülmesidir. Bunun üzerine ana karakter ve yakın arkadaşları intikam almak için devler ile savaşmaya karar verir. Attack on Titan anime dizisinin içeriğini daha iyi anlamak için karakterlerine göz gezdirmemiz gerek.

Attack on Titan Karakterlerinin İsimleri

Bir diziyi anlatırken her şeyden önce karakterlerin isimlerinden bahsetmemiz gerekir. Attack on Titan dizisini öne çıkaran da karakterlerin özellikleri ve hikayeleridir. Özellikler ve hikayelerden önce Attack on Titan karakterlerin isimlerine yer verilecektir.

Eren Jaeger

Mikasa Ackerman

Armin Arlert

Levi Ackerman

Krista Lenz

Sasha Blouse

Attack on Titan Karakterlerinin Özellikleri

Attack on Titan karakterlerinin özelliklerden başlarken Eren Jaeger karakterinden başlamak gerekir. Çünkü Eren Jaeger Attack on Titan anime dizisinin ana karakteridir. Jaeger karakterinden sonra diğer karakterin özelliklerinden bahsedilecektir.

Eren Jaeger: Eren Jaeger dizinin ana karakteridir. Bir dev tarafından annesi öldürülür. Bunun sonucunda devden intikam almak isteyen bir karaktere dönüşür.

Mikasa Ackerman: Mikasa bir kadın karakterdir. Eren'nin intikamını almasında ona yardımcı olan bir karakterdir ve Eren'in üvey ablasıdır.

Armin Arlet: Armin gerçekten iyi ve güvenilir bir dosttur. Hem Eren'in hem de Mikasa'nın en iyi dostudur. Armin bir şeyleri planlama da ustadır.

Levi Ackerman: Levi Ackerman'ın dizideki özelliği için güçlü bir asker olduğu söylenebilir.

Krista Lenz: Lenz dizideki kadın karakterler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda kendisi bir askerdir.

Attack on Titan Kadın Karakterler

Attack on Titan anime dizindeki kadın karakterlerin farkı farklı özellikleri vardır. Kimi askerdir, neşeli bir insandır. Kimi ise ana karakterin üvey ablasıdır. Attack on Titan Kadın karakterlerinin isimleri şu şekildedir: