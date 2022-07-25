Açıköğretim Fakültesi AUGİS sınav ücretleri 2022 belli oldu. Açıköğretim Fakültesi yaz sınavı 13 Ağustos'ta yapılacak olup sınavda görevli olmak isteyen gözetmenlerin alacağı ücret açıklandı. Bu noktada; "AUGİS sınav ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından, AUGİS sınav ücretleri 2022 bilgilerine ulaşabilirsiniz.