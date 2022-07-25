Haberler Yaşam Haberleri AUGİS sınav ücretleri 2022: Açıköğretim Fakültesi AUGİS sınav ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:21

AUGİS sınav ücretleri 2022: Açıköğretim Fakültesi AUGİS sınav ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

AUGİS sınav ücretleri 2022 araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. 2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı için görev talepleri açılmış olup sınavda görev almak isteyenler sistem üzerinden talepte bulunabilecek. Bu kapsamda; “AUGİS sınav ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte Açıköğretim Fakültesi AUGİS sınav ücretleri 2022 bilgileri.

AUGİS sınav ücretleri 2022: Açıköğretim Fakültesi AUGİS sınav ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

Açıköğretim Fakültesi AUGİS sınav ücretleri 2022 belli oldu. Açıköğretim Fakültesi yaz sınavı 13 Ağustos'ta yapılacak olup sınavda görevli olmak isteyen gözetmenlerin alacağı ücret açıklandı. Bu noktada; "AUGİS sınav ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından, AUGİS sınav ücretleri 2022 bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AUGİS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı (13 Ağustos 2022) için görev talepleri açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilirler.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ ÜCRETLERİ

AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası

Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira

Gözetmen: 170 lira

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AUGİS sınav ücretleri 2022: Açıköğretim Fakültesi AUGİS sınav ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
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