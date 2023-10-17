Austin Butler Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Austin Butler Dizileri ve Filmleri Listesi

Film ve dizi severlerin sıklıkla takip ettiği aktörlerden biri olan Austin Butler oldukça beğeni almış birçok dizi ve film yapımlarında yer almıştır. Özellikle 2000'li yıllarda ekranlarda yer alan Austin Butler dizileri hala sevilerek izlenmekte, ilgi görmekte olduğu için en beğenilen Austin Butler dizileri ve filmleri listesine dair önemli bilgileri bir araya getirdik.

Austin Butler Filmleri Ve TV Dizileri

1991 doğumlu Amerikalı oyuncu Austin Butler aktörlük hayatına öncelikle dizi oyunculuğu ile adım atmıştır. İlk olarak 2005 yılında yayınlanan Ned's Declassified School Survival Guide isimli dizize Zippy Brewster karakteri olarak izleyici karşısına çıkan oyuncunun diğer dizi ve filmleri şunlardır;

Diziler;

Hannah Montana (2006-2007)

Zoey 101 (2007-2008)

Out Of Jimmy's Head (2008)

Ruby and The Rockits (2009)

Zeke and Luther (2009)

Jonas (2009)

CSI:Miami (2009)

The Defenders (2009)

Life Unexpected (2010-2011)

CSI: NY (2011)

The Bling Ring (2011)

Switched at Birth (2011-2012)

Are You There, Chelsea? (2012)

The Carrie Diaries (2013-2014)

Arrow (2014-2015)

Masters Of The Air (2023)

Filmler;

Aliens In The Attic (2009)

Sharpay's Fabulous Adventure (2011)

My Uncle Rafael (2012)

The lntruders (2015)

Yoga Hosers (2016)

Dune (2018)

The Dead Dont Die (2019)

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Elvis (2022)

En Beğenilen Austin Butler Dizi ve Filmler Listesi

Austin Butler oyunculuk kariyerinden hayli fazla yapımda yer almış ve bu yapımlardan bazıları büyük beğeni almış, izlenme oranı oldukça yüksek film ve dizilerdir. Austin Butler'ın en beğenilen filmleri arasında ilk sırada Elvis ve Dune filmleri yer almaktadır. Özellikle Elvis Presley'in hayatını konu edinen ve yıldızı canlandırdığı Elvis isimli film dünya çapında hayli çok izlenme oranına sahiptir. Dizilerden ise en beğenilen Austin Butler'ın da rol aldığı yapımlar CSI: Miami ve CSI: NY isimli dizi serileridir.