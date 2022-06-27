AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bahar yarıyılı telafi sınavı tarihi 2022

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedir.

AUZEF TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.

Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.inde uygulanacak.