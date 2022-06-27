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Giriş Tarihi: 27.6.2022 13:45

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bahar yarıyılı telafi sınavı tarihi 2022

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bahar yarıyılı telafi sınavı tarihi 2022

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF bütünleme sınavları için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz haftalarda final sınav sonuçları duyurulmuştu. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar bütünleme ve mezuniyete 3 ders sınav tarihini aramaya başladı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi sınavı Temmuz ayında yapılacak. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bahar yarıyılı telafi sınavı tarihi 2022

AUZEF telafi sınavı tarihleri, Temmuz ayına yaklaşırken merak ediliyor. Final sınav sonuçları sorgulama yapan adaylar gözlerini bütünleme (telafi) sınavına çevirdi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı AUZEF bütünleme sınavı ile ilgili bahar yarıyılı telafi sınavı için duyuru yayınladı. İşte AUZEF telafi bütünleme sınav tarihi

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedir.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedir.

AUZEF TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.

Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.inde uygulanacak.

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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bahar yarıyılı telafi sınavı tarihi 2022
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