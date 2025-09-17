AUZEF DERS SEÇİM TAKVİMİ 2025-2026: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenilemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak?

AUZEF'te yeni dönem ders seçim ve kayıt yenileme tarihleri, akademik takvim doğrultusunda açıklandı. Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini üç basit adımda gerçekleştirebiliyor. Fakülteye ilk kez kayıt yaptıranlar, sadece o öğretim yılının birinci yarıyıl derslerini alabilir; üst sınıflardan ders seçimi yapmaları mümkün değil. Güncel AUZEF kayıt ve ders seçim takvimi ise şöyle…
AUZEF Ders Seçimi Tarihleri
AUZEF öğrencileri için güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 1 - 21 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ders seçimleri ise 22 - 29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ödeme işleminin tamamlanmasının ardından, fakültemiz tarafından otomatik ders seçimi yapılacak ve öğrencinin statüsü "Devamlı Öğrenci" olarak güncellenecektir. Bu nedenle ders seçimi için ayrıca başvuru yapmanıza gerek yoktur.
Otomatik ders seçimi işlemleri genellikle 2 iş günü içinde tamamlanır. Ders materyalleri, akademik takvimde belirtilen güz dönemi eğitim-öğretim başlangıç tarihinden itibaren erişime açılacaktır.
Öğrenciler, ders kayıtlarında değişiklik yapmak isterse, sadece DD ve DC harf notu almış oldukları dersler için ders ekle-sil tarihleri içinde talepte bulunabilir. Değişiklik için belirtilen tarihlerde öğrencinin çözüm merkezinden talep oluşturması gerekmektedir.