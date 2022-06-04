AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AKSİS AUZEF sonuç sorgulama ekranı 2022

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı.

Sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. Buna göre, haziran ayının ortalarına doğru sonuçların erişime açılması ön görülüyor.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu vardır.