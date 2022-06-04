Haberler Yaşam Haberleri AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AKSİS AUZEF sonuç sorgulama ekranı 2022
Giriş Tarihi: 4.6.2022 09:31

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AKSİS AUZEF sonuç sorgulama ekranı 2022

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AKSİS AUZEF sonuç sorgulama ekranı 2022

AUZEF sınav sonuçları, hafta sonu uygulanan bahar dönemi final sınavlarının ardından açıklanacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları bu hafta sonu düzenleniyor. Toplamda 4 oturumda tamamlanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları sonrası AUZEF sonuçları, adayların gündeminde yer alıyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuç sorgulama nasıl yapılır ve nereden öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları sorgulamaları an itibariyle başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları 4-5 Haziran'da tamamlanıyor. Sınavların tamamlanması ile birlikte AUZEF sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar başlayacak. 16- 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı. Şimdi ise gözler final sınav sonuçlarına çevrildi. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AKSİS AUZEF sonuç sorgulama ekranı 2022

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı.

Sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. Buna göre, haziran ayının ortalarına doğru sonuçların erişime açılması ön görülüyor.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu vardır.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.a katılım olurken, gözler şimdi de AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AKSİS AUZEF sonuç sorgulama ekranı 2022
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