AUZEF sınav sonuçları SON DAKİKA açıklanıyor! İÜ 2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları için bekleyişi sürdüren İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri, gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 4-5 Haziran 2022 tarihleri aralığında gerçekleşen finallerin ardından öğrenciler sınavlara ilişkin sonuçların bekleyişine geçmişti. Bu kapsamda "2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Genel olarak açıköğretim sınavlarına ilişkin sonuçların 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Hal böyleyken konuyla alakalı araştırmalar da son günlerde hız kazanmış oldu. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika haberinin detayları...
AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçlarını 20 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor…
4-5 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebileceksiniz.
AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
AUZEF final sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.