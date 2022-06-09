AUZEF sınav sonuçları SON DAKİKA açıklanıyor! İÜ 2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları an itibariyle milyonlarca İstanbul Üniversitesi açıköğretim öğrencisinin gündeminde yer alıyor. 5 Haziran tarihinde sona eren bahar dönemi sınav sürecinin ardından bir hafta geçmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. "2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor. İşte detaylar...

AUZEF sınav sonuçları için bekleyişi sürdüren İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri, gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 4-5 Haziran 2022 tarihleri aralığında gerçekleşen finallerin ardından öğrenciler sınavlara ilişkin sonuçların bekleyişine geçmişti. Bu kapsamda "2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Genel olarak açıköğretim sınavlarına ilişkin sonuçların 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Hal böyleyken konuyla alakalı araştırmalar da son günlerde hız kazanmış oldu. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika haberinin detayları...