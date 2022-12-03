Av koruma memurunu öldüren 3 kişi tutuklandı

Antakya'nın Ballıöz Mahallesi kırsalında gerçekleşen olay sonrası cinayet zanlılarının peşine düşen Jandarma, yaptığı titiz ve kapsamlı çalışmalarının sonucunda zanlılara yaklaşık 3 ay sonra ulaştı. Zanlıların A.Ö. , A.Y. ve D.A olduğu tespit eden Dene İlçe Jandarma Kokutanlığı ekipleri, olayın şüphelilerini evlerine düzenlediği operasyonla yakaları. Yakalanan zanlılar A.Ö. , A.Y. ve D.A. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldular.

Olay Antakya'nın Ballıöz Mahallesinde 11 Eylül 2022 tarihinde kaçak avcıların ateş açması sonucu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memuru Mehmet Ali Koşar (43) hayatını kaybetmişti.