Avcılar’da akıalmaz hırsızlık! Metrobüste yoğunluktan faydalanıp telefonu böyle çaldı: Şüpheli gözaltına alındı!

Olay 10 Mayıs'ta Avcılar'da meydana geldi. Metrobüste harekete geçen hırsız, yoğunluktan faydalanarak F.E.D. (17) isimli şahın telefonunu çaldı.
ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI
O anlar ise metrobüs içindeki kameraya yansıdı. Hırsızlık olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yoğunluktan yararlanarak cep telefonunu böyle çaldı: Avcılar'da metrobüste yankesicilik anları kameraya yansıdı | Video
ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Telefonun metrobüs içerisinde yankesicilik yöntemiyle çalındığı tespit edilirken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen S.U. (49) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli "yankesicilik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.