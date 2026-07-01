Avcılar’da akıalmaz hırsızlık! Metrobüste yoğunluktan faydalanıp telefonu böyle çaldı: Şüpheli gözaltına alındı!

ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

O anlar ise metrobüs içindeki kameraya yansıdı. Hırsızlık olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yoğunluktan yararlanarak cep telefonunu böyle çaldı: Avcılar'da metrobüste yankesicilik anları kameraya yansıdı | Video