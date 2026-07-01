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Giriş Tarihi: 1.07.2026 11:10

Avcılar’da akıalmaz hırsızlık! Metrobüste yoğunluktan faydalanıp telefonu böyle çaldı: Şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul Avcılar'da meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Metrobüste bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Avcılar’da akıalmaz hırsızlık! Metrobüste yoğunluktan faydalanıp telefonu böyle çaldı: Şüpheli gözaltına alındı!
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Olay 10 Mayıs'ta Avcılar'da meydana geldi. Metrobüste harekete geçen hırsız, yoğunluktan faydalanarak F.E.D. (17) isimli şahın telefonunu çaldı.

ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

O anlar ise metrobüs içindeki kameraya yansıdı. Hırsızlık olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yoğunluktan yararlanarak cep telefonunu böyle çaldı: Avcılar'da metrobüste yankesicilik anları kameraya yansıdı | Video

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Telefonun metrobüs içerisinde yankesicilik yöntemiyle çalındığı tespit edilirken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen S.U. (49) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli "yankesicilik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR

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Avcılar’da akıalmaz hırsızlık! Metrobüste yoğunluktan faydalanıp telefonu böyle çaldı: Şüpheli gözaltına alındı!
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