Avcılar’da akılalmaz olay: Kedi ve köpekleri mutfağa kapatıp 600 bin liralık hırsızlık yaptılar

'KEDİ VE KÖPEKLERİ MUTFAĞA KİLİTLEMİŞLER'

Batın Çağın, ailesi ile birlikte dışarıda oldukları sırada hırsızlığın olduğunu belirterek, "Evde hayvanlar var. Köpekler var, havlamasınlar diye buraya kapatıyorlar. Ondan sonra bütün işini görüp, anahtarı da kapının arkasına takıp gidiyorlar, büyük ihtimalle. Bu yüzden ben de içeriye giremiyorum zaten. Arka tarafta balkon var. İnşaattan içeriye giriyorlar. Odaları girip her tarafı dağıtmışlar. Kedi ve köpekleri de mutfağa kilitlemişler. Büyük eşyalar dışında küçük olan değerli eşyaları alıp gitmişler. 500 bin liraya yakın altın ve 100 bin lira nakit parayı alarak gitmişler" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör