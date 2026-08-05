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Giriş Tarihi: 5.08.2026 11:38

Avcılar’da akılalmaz olay! Önce ürünleri beğendi ardından ceketi giyip kaçtı: Pişkin hırsız kameraya böyle yakalandı!

İstanbul Avcılar’da meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Mağazaya müşteri gibi giren pişkin hırsız önce ürünleri beğendi ardından üstüne giyip kaçtı. Olay kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Avcılar’da akılalmaz olay! Önce ürünleri beğendi ardından ceketi giyip kaçtı: Pişkin hırsız kameraya böyle yakalandı!
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Hırsızlık, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, bir mağazaya müşteri gibi girdikten sonra ceket, ardından bir çift ayakkabı beğendi.

CEKETİ GİYİP KAÇTI

Mağaza çalışanlarının başka bir müşteri ile ilgilendiğini gören şüpheli, ceketi giydikten sonra ayakkabıyı da alarak mağazadan ayrıldı.

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AKILALMAZ HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI

Hırsızlık, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu anlaşıldı. Mağaza sahibi polise başvurarak, şüphelinin bulunmasını ve çalınan ayakkabı ve ceketin kendisine teslim edilmesini istedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR

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Avcılar’da akılalmaz olay! Önce ürünleri beğendi ardından ceketi giyip kaçtı: Pişkin hırsız kameraya böyle yakalandı!
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